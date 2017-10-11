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﻿網傳明年嫁小方 Stephy啼笑皆非

2017-10-11 列印
■Stephy近日同時宣傳三片忙到病。
■英皇鐘錶珠寶主席兼行政總裁楊諾思(中)及「蜘蛛女」鄭麗莎都有出席。
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　　鄧麗欣(Stephy)昨日出席國際培幼會鉛筆捐贈活動透露有助養小朋友，最近她同時宣傳三部新戲忙到病，令她感到今年是豐收年。月中(15日)踏入34歲生日的Stephy，未有願望快些找到男友，坦言暫時寄情工作，等事業有成績才去想感情事。對於早前網上流傳她和舊愛方力申復合兼計劃明年結婚，她回應以為假到無人會信，卻原來連親友都相信，以為她保密，令她啼笑皆非。她強調絕無此事，也不刻意擺脫和方力申的傳聞，因為自己沒法控制，惟望大家不要誤會。        
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