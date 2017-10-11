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﻿劉詩詩嚴選好劇本夫妻檔演出

2017-10-11 列印
■婷婷日前與爸爸齊過中秋。
■劉詩詩型格打扮出席酒會。
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　　劉詩詩、謝婷婷昨晚出席品牌概念店酒會，詩詩專程來港一日出席活動，她表示平時都有為老公吳奇隆揀衫。問到會否想拍時裝劇，她指最緊要被劇本角色打動，亦不介意夫妻檔演出。

　　另外，謝婷婷透露將拍洗頭水廣告，她之前跟爸爸（謝賢）食飯過中秋節，爸爸還特別整熱月餅給她吃，她澄清爸爸和哥哥的合照沒她份，因該照片並非在中秋節影的。
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