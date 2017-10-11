  • 2017年10月11日 星期三
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﻿　　韓星鄭俊英昨日一拖三，與黃心穎、雨僑及倪晨曦出席旅遊節目《都市蜜遊》記者會，今次他分別與三位女士到不同國家扮情侶感受甜蜜。心穎坦言今次是攞正牌「拍拖」，與鄭俊英到倫敦蜜遊，更大讚對方好Sweet，在鏡頭後見她穿高跟鞋走不平坦的路，便回頭扶她，令她大感甜蜜。被問男友馬國明是否一樣？她則謂未Feel到。

2017-10-11 列印
■鄭俊英（右二）與黃心穎、雨僑及倪晨曦宣傳旅遊節目。
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