﻿上海婚宴筵開25席 四洲女戴凱欣 高呼我好幸福

「四洲太子女」戴凱欣（Kennis）與上海才俊樊林爽（Justin）拍拖兩年多終開花結果。日前在港先進行接新娘儀式，前日（9日）二人於上海半島酒店舉行盛大婚宴，筵開25席大宴親朋。當日Kennis既開心又感動，不時眼濕濕想喊，她表示結婚乃高深學問，並甜蜜高呼「我好幸福」，她期望與Justin走到最後，而Justin亦冧爆發表愛的宣言：「老婆，我會愛你一生一世。」場面感人。



撰文：李佩儀 攝影：袁東亮



婚宴上播出日前在香港的接新娘儀式片段，玩新郎遊戲難度極高，例如兄弟們要潛入泳池搵番英文字母拼出「Justin Love Kennis」字樣，又要兄弟用腳趾夾食物給Justin。最後Justin一一過關，當Kennis的爸爸戴德豐將Kennis交給他時，戴爸爸說：「你要好好對佢。」Kennis瞬間標眼淚。



由於Kennis人緣甚廣，除了姊妹團有任葆琳、霍汶希（Mani）和黃百鳴女兒黃漪鈞外，晚宴出席賓客亦陣容鼎盛，先有夫妻檔丁子高和楊千嬅、方中信和莫可欣等，亦有一眾名模包括琦琦、周汶錡、陳嘉容和汪詩詩等，還有她的名人好友如羅可旋、趙式浩和楊哲寧等，場面非常熱鬧。



愛的宣言感人



晚宴開始後，Kennis和Justin向親朋好友們祝酒，並讀出愛的宣言，Justin先以普通話說：「老婆，我們一直都說我們很幸運，在對的時間遇到了對的人，我們要好好珍惜彼此，我將用我的生命保護你、愛護你，對你的家人好像對我的家人一樣照顧，我愛你一生一世。」而Kennis亦感動說：「同你一齊我覺得好開心、好幸福，我知道結婚係一門好高深嘅學問，我希望我哋可以繼續相親相愛、互相包容，一齊努力建立我哋嘅家庭，一齊走到最後，我會愛你、支持你。」



嘉賓即席表演



全晚高潮是新郎新娘與兄弟姊妹們一齊唱歌跳舞，而為了祝福一對新人，丁子高即席上台唱出《愛是永恆》，在台下的千嬅一邊拍Video，一邊向戴爸爸甜笑說：「其實我可以退休湊仔。」而王馨平也清唱了《今生註定》，之後方中信與方平更上台講了些祝賀說話，令Kennis笑得好開心。一對新人還在酒店安排了After Party，故一眾親友都玩得好盡興。下月5日他們將在港的君悅酒店搞結婚酒會，與親友們再慶祝一次。



