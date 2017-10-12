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﻿一代化妝大師設靈 陳文輝巨星珍藏照曝光

2017-10-12 列印
■90年荷里活電影公司在香港拍電影《第一滴血》，更指定陳文輝為國際巨星史泰龍和尚格雲頓在香港之化妝師。
■一代武打巨星李小龍也曾跟陳文輝合作，旁為譚炳文。
■由電視圈到電影界，陳文輝跟周潤發曾多次合作。
■粵劇殿堂級名伶白雪仙，跟陳文輝很相熟。
■除了紅星外，前港督彭定康亦試過由陳文輝化妝。
■性格鬼馬的陳文輝，跟「歌神」許冠傑合照時相當搞笑。
■昨晚李司棋、鍾景輝、張之珏（右）和張寶之（左）等到場致祭。
■昨晚家人為陳文輝設靈，靈堂播放《真的漢子》、《楚留香》和《My Way》等名曲以表哀思。
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        前無線電視化妝總監、 國際知名化妝大師陳文輝（1937－2017），於10月4日晚因肺癌離世，終年80歲。昨晚家人為陳文輝於世界殯儀館設靈，還特別編製了紀念冊供到場致祭的親友留念，裏面除有妻子陳黃婉芬（Deborah） 與同為化妝師的兒子陳志達和孫兒陳嘉偉（Gary）、前TVB上司何定鈞和好友劉千石親自撰寫的悼辭外，還內藏大量陳文輝與一眾巨星的珍貴合照，印證他多年來在圈中地位。紅褲子出身的陳文輝，早於17歲加入電影化妝行業學習化妝，1962年正式成為化妝師，1967年加入TVB，多年來跟無數香港及國際巨星合作，包括一代武打巨星李小龍和荷里活巨星史泰龍。撰文：杜淑霞
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