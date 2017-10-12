﻿林超賢拍《紅海》叫苦連天

高達5億人民幣製作費的電影《紅海行動》昨日在北京舉行發佈會，導演林超賢率領全副武裝上陣的演員亮相外，英皇娛樂集團主席楊受成博士及博納影視總裁于冬等都有列席。



發佈會播放了從未曝光的預告片及製作特輯，林超賢表示︰「我拍電影20年了，從來沒有這麼苦，這確實是非常難忘的電影。上次《湄公河行動》都是在陸地上拍攝，這一次確實見到甚麼叫大海，在海裏面我們要找直升機、要找我們的軍艦，你要怎麼拍，完全是一個沒辦法想像的困難……我有一個重點要跟幾位老闆說，雖然花了很多錢，我沒有超支。」