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﻿鄧鉅明開祝捷會賀愛駒奪冠

2017-10-12 列印
■鄧鉅明（中）和太太（左四）與沈慧林（右）等齊出席慶功宴。
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　　太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明與太太鄧宣宏雁日前舉行祝捷會，慶祝愛駒「閃耀鑽皇」上月底贏出賽事，以及旗下Peonia Diamond開新店。他們邀請各方好友出席分享喜悅，包括萬希泉的沈慧林（William）和其父母、騎師李寶利、練馬師容天鵬等都是座上客。William大讚鄧鉅明的愛駒道：「閃耀鑽皇好勁，今季出賽兩次，一次贏頭馬，一次攞亞軍。」並希望牠繼續創佳績！
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