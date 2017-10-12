鄧鉅明開祝捷會賀愛駒奪冠
林鄭派20億交津 200萬乘客受惠
特首林鄭月娥昨日發表任內首份《施政報告》，全文長達四萬九千字，包括多項新政策，落實其競選承諾，其中最多市民受惠的新措施，是免入息審查的公共交通費用補貼計劃，如市民每月公共交通開支超過四百元，多出部份可...
2017-10-12
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美艦擅闖西沙領海 解放軍戰艦軍機驅逐
繼導彈驅逐艦史塔森號七月駛入南海中建島十二海里範圍後，美國海軍日前派導彈驅逐艦查菲號在南海西沙群島海域巡航。中國外交部昨表示，中方認為美艦有關行為違反中國法律、國際法，嚴重損害中國主權和安全利益，已向美方提出嚴正交涉。 外國傳媒引述美國官員透露，導彈驅逐艦查菲號周二前往西沙群島附近海域，執行航行自由行動，但軍艦並無駛入十二海里範圍。美國國防部並無直接評論事件，僅稱美方今後將持續定期執行航行自由任務。 查菲號上周曾跟隨美國航空母艦列根號訪港，而今次特朗普上任後，第四次派遣軍艦在南海執行該任務。 外交部發言人華春瑩昨表示，軍方發現查菲號擅自進入中國領海後，隨即派遣軍艦軍...
2017-10-12
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特朗普不甘被斥「白癡」 邀請蒂勒森比智商
美國傳媒早前報道，總統特朗普與國務卿蒂勒森關係欠佳，蒂勒森曾斥責對方是「白癡」特朗普周二強調，有關報道屬假新聞，並稱若蒂勒森曾發表該言論，他會邀請對方比試智商。 特朗普接受《福布斯》雜誌訪問時，重提全國廣播公司有關蒂勒森曾斥責自己是「白癡」的報道；他重申，該報道屬假新聞，並稱若蒂勒森曾發表該言論，他會邀請對方比試智商，且暗示自己智商較高。 特朗普周二再表示，仍對蒂勒森充滿信心，強調沒有貶低對方。白宮發言人桑德斯則澄清，特朗普挑戰蒂勒森智商之說，純粹開玩笑，別無他意。 但《華盛頓郵報》認為，特朗普挑戰蒂勒森之說，不論是否開玩笑，多名白宮官員均相信二人已心存芥蒂，互信關...
2017-10-12
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原地副區域營業經理許永生表示，泓景臺3座高層A室，面積501方呎，採兩房間隔，以798萬元易手，呎價15928元，買家為外區客，購入作自住。據悉，原業主於...
2017-10-12
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儲局年底加息機會75% 諾獎得主警告美股堪憂
美股早段表現牛皮，市場關注聯儲局上月議息會議記錄，以及周四揭開季度業績期的摩根大通和花旗的成績，大市觀望氣氛濃厚。另外，新科諾貝爾經濟學獎得主塞勒表示，對目前美股股價感到不安。 杜瓊斯工業平均指數收市報22872點，升42點；納斯達克指數報6603點，升16點。滙控（005）美國預託證價格報78.12港元，較香港收市價升0.02港元；騰訊（700）美國預託證價格報354.47港元，較香港收市價升2.87港元。 儲局憂低通脹非短暫情況 聯儲局於今晨二時公佈上月議息會議記錄，聯邦公開委員會表示，自7月會議以來，勞動市場持續表現強勁，經濟活動亦持續溫和增長。近月職位增長維...
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上帝顯靈 阿根廷殺入世盃
美斯周二在世界盃南美洲區外圍賽最後一輪獨自為阿根廷力挽狂瀾，大演帽子戲法領軍作客3:1反勝厄瓜多爾，以第三名身份直接躋身決賽周，表現媲美馬勒當拿八六年率隊捧走大力神盃，難怪網民瘋狂改圖視他如球王成國家隊「救世主」。 阿根廷賽前排第六瀕臨出局，今仗甫開賽三十九秒更被厄瓜多爾中場連拿度伊巴拉攻破大門。幸而，隊長美斯十二分鐘先接應迪馬利亞橫傳撞射追平，八分鐘後偷走敵衞腳下球狂抽反超前，六十二分鐘長驅直進四十碼於禁區頂笠射破網領軍反勝3:1，並乘智利、哥倫比亞和秘魯失分，升上第三位出線。 生死戰連中三元反勝 於世盃外美斯首度連中三元，歷屆累積廿一球跟巴塞隆拿隊友蘇亞雷斯並列...
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Transporter Kombi 百搭八座
福士Transporter T6成為近年本地柴油商用貨Van市場中堅份子，廠方最近再試水溫，引入汽油私家車版本Transporter Kombi長陣八座型號，賣點是龐大車廂和尾箱空間，迎合「白牌」商旅...
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上海時裝周推自家新系列 關之琳做「生招牌」示範靚衫
「2018上海時裝周」昨日開鑼，國際高級時裝品牌MOISELLE昨晚打頭陣在上海新天地舉行2018早春系列時裝展；「大美人」關之琳（之之）為其擔任設計總監的時裝品牌Rosamund MOISELLE親...
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社論——要改善民生 須先谷經濟
林鄭月娥就任特首一百天，昨日發表其五年任期的首份《施政報告》，以她熟練的公共行政執行力，積極提出多個改善民生的方案，相信公眾多會受落，並期望特區政府未來幾年能持之以恒，提出更多利民紓困新政，但要做到這點，增加公共開支在所難免，政府必須同時加強經濟引擎的動力，推動發展，才能累積足夠財政盈餘，避免出現入不敷支的狀況。 《施政報告》最矚目的民生新政，是每年從庫房撥出二十億元，資助市民以八達通乘搭公共交通工具，受惠市民人數多達二百萬。其他措施，包括明年中推出高額長者生活津貼、放寬低收入家庭津貼申請門檻、加強長者社區照顧服務券試驗計劃、注資攜手扶弱基金、延長食物銀行計劃、資助安老服務...
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馬場浮世繪——賴仔相隔五年再贏葉廄馬
賴維銘昨晚憑「君子承諾」取得頭馬進帳，翻查記錄，原來騎者對上一次贏葉廄馬，要數到二○一二年十月的「真慷慨」，相隔五年之久，可惜航哥不在港，未能一起拉頭馬。 馬場浮世繪
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