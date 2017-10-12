﻿電影大亨Harvey被老婆狠飛 安祖蓮娜桂莉芙怒揭遭性騷擾

美國電影大亨Harvey Weinstein的性醜聞愈鬧愈大，再有受害女星指證Harvey，包括安祖蓮娜祖莉及桂莉芙柏德露。Harvey的設計師妻子Georgina Chapman昨日發聲明要離婚。



美國電影大亨兼著名監製Harvey Weinstein上周被《紐約時報》踢爆過去30年性騷擾多名女子，包括影星艾絲莉茱迪、露絲麥高雲等。憑Harvey投資的《寫我深情》奪金像影后的桂莉芙柏德露和安祖蓮娜祖莉昨日亦開腔指曾被Harvey性騷擾。



桂莉芙受訪稱當時只有22歲，正在拍攝電影《芳心愛漫遊》，並首任女主角，Harvey邀她到酒店開會，當時Harvey將手搭在她身上，然後邀她一同到房間按摩，她表示︰「我只是一個小孩，我又簽了約，我嚇得僵硬了。」其後她表示不願意並離開；之後桂莉芙告訴當時男友畢彼特，畢佬曾找Harvey理論。安祖蓮娜亦遇過相似情況，她指拍攝《從心所愛》時，曾被Harvey邀請到酒店房，但她拒絕，「我跟Harvey有過很差的經歷，因此我選擇永不跟他合作。」



Harvey現已身敗名裂，被公司解僱後，其時裝設計師太太Georgina Chapman昨日宣佈與他離婚，結束10年婚姻；有指Harvey今日起程到歐洲治療性上癮。與Harvey份屬好友的男星麥迪文日前被指於2004年阻止記者報道Harvey性騷擾的新聞，他昨現身《雷神奇俠3︰諸神黃昏》首映時否認，並指為Harvey的行為感到噁心。



本報記者