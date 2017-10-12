﻿上海時裝周推自家新系列 關之琳做「生招牌」示範靚衫

「2018上海時裝周」昨日開鑼，國際高級時裝品牌MOISELLE昨晚打頭陣在上海新天地舉行2018早春系列時裝展；「大美人」關之琳（之之）為其擔任設計總監的時裝品牌Rosamund MOISELLE親自統領時裝騷事宜，穿上新作靚衫的之之亦暢談發展大計，並說現時專注事業，不想再拍戲。



關之琳（之之）昨晚身穿Rosamund MOISELLE最新運動系列現身，親力親為的她為時裝騷作最後準備，非常忙碌。之之受訪時，透露這次服飾以印第紅番作靈感，共會展出24套新衫，為增添一些有趣元素，模特兒行騷會加上印第安羽毛，令整體不會那麼單調沉悶，令人眼前一亮。時裝騷完結時，之之現身謝幕，然後返回後台與捧場的好友楊千嬅及與好拍檔陳柏熹（Harris）等合照留念。



盼衝出亞洲搞時裝騷



之之受訪時被問到可打算增聘人手擴充業務？她說希望循序漸進，「要賺多些錢先，但賺到又要做推廣、搞騷，一年搞4次騷，香港兩次和內地兩次，11、12月可能到其他城市舉行。品牌成立頭三年主力做宣傳推廣，當然希望衝出亞洲到其他地方搞騷，現在一步步來，先在自己地方做好，打穩基礎才有信心在不熟悉地方搞騷。」



之之透露未來會夥MOISELLE在圓方開店，也希望以後愈做愈多款式，更多元化，她稱：「品牌頭一年主力做睡衣風格，今年轉趨生活化，我鍾意羽絨但覺得時下很多羽絨多是運動款，我想做比較華麗的款，不斷試衫辦試到滿意才出。」



集中心力搞好品牌



之之連月來忙搞自家品牌，也要分身拍內地真人騷《我們來了》，她透露已拍畢節目，但直言很累，未來若再接拍綜藝節目，想益智和輕鬆為主，但強調不會再拍戲，「真的支持不住，現在拍戲不同以前，拍攝時間較長，我想集中搞好品牌，電影就留下好回憶給大家。」至於單身的她亦無心拍拖，坦言：「了解一個人至少要5年時間，等自己放開些，等有這個心再去想這件事，現在想集中工作上。」



本報記者