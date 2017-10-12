﻿「妹妹」戴凱欣結婚 Mani最後一次做姊妹

英皇娛樂集團營運總監霍汶希（Mani），本周一出席四洲女戴凱欣（Kennis）和樊林爽（Justin）在上海舉行的婚宴，她表示認識Kennis多年，大家一見如故。由於時常有人認錯Kennis是她，叫Kennis做霍小姐，所以Mani當她是妹一樣看待。今次見到「妹妹」出嫁，真係好感動！



Mani稱Kennis是個很單純的女仔，由於她比Kennis年長，所以Kennis有好多事情都會問她意見，Mani續說：「佢喺感情路上唔係咁暢順，而佢一直好嚮往結婚生活，又鍾意小朋友，我都好想佢快啲嫁同生仔。」一對新人在香港和上海的婚宴她都有出席，更擔任Kennis姊妹團之一，她笑言：「我諗我今次係最後一次做姊妹，唔係佢我唔會應承做。」最後她希望Kennis和Justin好好享受二人世界，並等待迎接三人世界。撰文：李佩儀