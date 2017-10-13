  • 2017年10月13日 星期五
  • 25º
  • 73%
熱門： 施政報告性交轉運弒母墮樓貓店長曹星如

日報新聞 > 娛樂

﻿Bruno Mars 明年5月襲港開騷

2017-10-13 列印
■Bruno香港騷門票將在下周公開發售。
Previous Next

　　美國人氣男歌手Bruno Mars繼14年來港舉行演唱會後，昨宣佈已落實於明年5月12日，假亞洲國際博覽館舉行全球巡迴演唱會《24K Magic World Tour 2018》香港站演出。Bruno三年前在港舉行兩場演唱會，已吸引大批歌迷朝聖，相信這次也勢必掀起一股撲飛熱！

　　Bruno貴為多項格林美獎得主，獲20次格林美獎提名，14年推出的大熱歌曲《Uptown Funk》更雄霸多個流行榜，成為2010年代Billboard 「Hot 100」單曲佔據榜首最久的歌曲，非常犀利！香港站的門票將於下周四（19日）早上10時開售，分企位及坐位，票價由2088元至788元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd