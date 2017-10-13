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﻿文根英病瘉釜山晒Bra 允兒張東健做電影節主持

2017-10-13 列印
■張東健和允兒擔任電影節司儀，打頭陣行紅地氈。
■文根英病瘉後亮相釜山電影節，更罕有穿透視裝露黑Bra。
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　　第22屆釜山國際電影節昨晚開幕，任主持的張東健和少女時代成員允兒率先踏上紅地氈，之後孫藝珍、病瘉的文根英到場，允兒和孫藝珍都以大露背示人。文根英罕有地以透視裝，露黑Bra性感示人；今年2月她因患上急性腔室症候群而經歷多次手術，昨日終康復亮相電影節。紅地氈上另一焦點就落在宋一國身上，他帶同三胞胎大韓、民國、萬歲出席，成為開幕禮上最年輕的嘉賓。

　　日本女星蒼井優就攜新作《她不知道那些鳥的名字》密實現身；中山美穗就與新片《如蝴蝶般沉睡》拍檔韓國男星金材昱挽臂行紅地氈。
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