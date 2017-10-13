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﻿「雙宋」合體探班恩愛放閃

2017-10-13 列印
■宋慧喬與未婚夫合體探玉珠鉉（中）班。
■韓媒報道雙宋的獨立屋愛巢裝修完成。
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　　「雙宋」宋仲基與宋慧喬將於31日舉行婚禮，兩人自宣佈婚訊後，經常被網友野生捕獲；日前雙宋再合體去探好友玉珠鉉的音樂劇《Rebecca》班。宋慧喬與組合FIN.K.L的玉珠鉉是公開的閨蜜，日前已傳雙宋會邀請對方擔任婚禮歌手，而今次玉珠鉉演舞台劇，宋慧喬與未婚夫齊來捧場。照片中，玉珠鉉站在雙宋中間，以雙手托住二人下巴，宋慧喬更調皮的嘟嘴，而宋仲基則露出招牌笑容。

　　另外，韓國傳媒報道，宋仲基今年1月在龍山區梨泰院購入價值100億韓圜（約6,800萬港元）的三層獨立別墅做愛巢，裝修已經完成，從外觀來看，愛巢外面裝修簡單，亦沒有特別加強保安。圖：網上圖片
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