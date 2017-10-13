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﻿拎住熱飲行名店 黃心穎好Chill

2017-10-13 列印
■心穎件衫唔係圓領又唔係V領，係大U領，滲出sexy味。
■揸住杯熱飲嘅心穎，純粹「Eye」 Shopping。
■圈中公認兩人係一對，老實兩個係幾襯。
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　　28歲黃心穎追掂大佢15年嘅「TVB筍盤王」馬國明，兩人無承認又無否認，但陳敏之「聯名」送月餅畀兩位，咁好多嘢唔使畫公仔畫出腸嘅，明㗎嘞。

淡妝都索

　　日前下午3點，唔使開工又唔使拍拖嘅心穎去ifc行街，淡妝嘅佢喺連卡佛行得好盡，盡嘅意思係佢行勻每一個角落，鞋袋衫乜都啱，雖然佢拎住杯外賣熱飲，但無阻佢行街，因為佢只係兩隻眼不斷掃上掃落所有Display，手係從來無掂過任何貨品，Chill住行名店，都幾爽。當然佢係得個行字，無嘢啱就閃啦。
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