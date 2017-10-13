﻿趙雅芝忍淚瞻仰遺容 陳文輝出殯 親友哀傷送別

「化妝大師」陳文輝昨日出殯，不少圈中好友都有到場送別，曾為無線當紅花旦的趙雅芝，在瞻仰遺容後一度忍不住灑淚；談到輝哥她表示有不少回憶，「合作好多，輝哥係新電視時代嘅開國功臣，化妝效果好好，每個角色都花好多心思，真係大師。」身旁的丈夫黃錦燊接着說：「經佢手，女藝人都會好靚，佢私底下亦好好人，就算幾忙，都會傾兩句，問候吓。」



吳雨表示跟陳文輝認識有30多年，他表示輝哥是一個風趣的人，工作上就非常專業，化妝技術一流；他說：「阿哥阿姐都化得幼細全神，神乎其技。就算女藝人唔上妝，佢化都會好唔同。」吳雨透露輝哥退休後，會經常跟何定鈞相約他打麻將。他說：「輝哥好健談，一邊打一邊傾，禮拜三仲會賭埋馬；有時仲會食詐胡，俾何定鈞捉到，佢又無所謂。」他又表示已往都會約輝哥出席EYT（歡樂今宵）聚會，但往後就再沒有機會。他說：「希望輝哥喺另一邊一路好走，陳文輝亦成為化妝嘅代名詞。」



