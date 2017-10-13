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﻿阿Sa想同阿嬌一齊嫁 陳瀅否認與猷亨復合

2017-10-13 列印
■阿Sa以低胸裝亮相兼晒香肩。
■陳瀅稱與猷亨只是普通朋友。
■何猷亨被拍得與舊愛陳瀅齊看煙花。 資料圖片
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　　陳瀅日前被發現與賭王何鴻燊的兒子猷亨，結伴在中環的行人天橋當眾並肩欣賞煙花，遂被指疑似和猷亨復合。

　　陳瀅昨出席一時裝品牌活動時澄清，當晚還有其他朋友一起看煙花，並強調與猷亨是正常普通朋友關係，暫沒機會復合，她認為和對方做朋友較簡單、易相處，與對方單獨約會並沒感覺，也沒感到男方想再度追求她，笑言有叫猷亨介紹男仔，但他未有付諸行動。

　　蔡卓妍（阿Sa）與好姊妹鍾欣潼（阿嬌）就分別與男友正值熱戀期，阿Sa笑言考慮和阿嬌分別帶同另一半一起去拍拖，更想過齊齊出嫁！
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