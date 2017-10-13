﻿踴躍參與慈善跑 祖兒籲齊助病童

祖兒透露，20多年機構已協助無數有需要的家庭，為病童提供一個鄰近醫院的「臨時居所」，讓他們在康復期間省卻舟車勞頓之苦，她說：「我希望透過踴躍參與『兒童愛心馬拉松』，宣揚『小朋友幫助小朋友』的訊息。」
圖：資料圖片
秋天不見了？十月中旬應是深秋，天文台昨仍發酷熱警告，該預警制度成立十七年以來，首次十月中旬發出。本港昨天多區翳熱，跑馬地錄得攝氏三十五度，打破該區十月溫度紀錄。天文台稱，菲律賓東面一個低壓區發展成為熱...
2017-10-13
內地繼無人便利店後，即將出現無人餐廳，阿里巴巴董事局主席馬雲日前更邀請浙江省省長袁家軍，一同體驗旗下金融服務公司試辦的未來智能餐廳，由入座、點菜到結帳，全部可透過智能手機處理。 阿里巴巴集團前日在浙江省舉行一年一度的開發者大會，旗下金融服務公司螞蟻金服更在會場內設置一間未來智能餐廳，馬雲更邀請一同體驗袁家軍在無人餐廳用膳滋味。 未來智能餐廳模型只設有兩張餐桌，且不會真正上菜，顧客在餐廳入口處通過支付寶掃碼後，餐桌的桌面屏幕會亮起，提示顧客入座，之後屏幕會自動切換到點餐界面，袁家軍亦透過輕觸式桌面嘗試點餐。 當顧客完成用餐離座後，支付寶帳戶將會自動完成扣款。 料年內可...
2017-10-13
極端組織伊斯蘭國專責管理外籍女戰士、英國頭號女通緝犯「白寡婦」莎莉鍾斯，據報在美軍無人機空襲敍利亞行動中死亡，其十二歲兒子、曾擔任劊子手處決犯人的哈姆扎則生死未卜。 英國傳媒報道，以美國為首的聯軍六月攻入伊斯蘭國「首都」敍利亞拉卡市，大批武裝份子退守敍國邊境城市邁亞丁，鍾斯偕同十二歲兒子哈姆扎試圖逃離拉卡期間，遇上美軍「掠奪者」無人攻擊機發動空襲，鍾斯當場死亡，其子則生死未卜。 鍾斯綽號「白寡婦」，是伊斯蘭國內最著名外國成員，她曾是英國搖滾樂團成員。她在網上認識極端份子侯賽因，之後改信伊斯蘭教。二○一三年，她拋棄英國一切，帶同當時只有九歲的兒子前往敍利亞，追隨侯賽因...
2017-10-13
長實與市建局合作發展的中環My Central今日開價，成為政府公佈新一份《施政報告》後首個開價新盤，長實執行董事趙國雄表示，首批50伙，主力3房戶，平均呎價37644元，最高折優惠22%，平均折實呎...
2017-10-13
美股早段延續升勢，杜指和納指再創日內高位，但變化不大。摩根大通和花旗集團發表的第三季業績較預期理想，但股價早段不升反跌，曾拖累美股表現。美國聯儲局公佈上月會議記錄後，加息前景增添不明朗，美元一度下滑至一周低位，金價則攀升。 美股三大指數繼續於歷史高位徘徊，杜指和納指早段曾再創日內新高，截至今晨四時，杜指收報22841點，跌31點；納斯達克指數收報6591點，跌12點。滙控（005）美國預託證價格報76.90港元，較香港收市價跌0.40港元；騰訊（700）美國預託證價格報349.84港元，較香港收市價跌0.36港元。 摩根大通和花旗集團昨日發表的第三季業績較預期理想，...
2017-10-13
世界盃外圍賽結束，歐洲聯賽戰火重燃。摩納哥今晚法甲獨腳戲造訪里昂，即使兩大射手法卡奧和祖維迪齊缺陣，幸而進攻百花齊放，有力乘對手正處頹勢全取三分，為下周二歐聯作東鬥比錫達斯前壯聲威，客勝去馬。 （無線myTV SUPER 303台周六凌晨2:45直播） 摩納哥共有八位球員剛為國披甲，教練查廉透露今晚會讓部份國腳休息︰「法卡奧周四才歸隊，今晚不會隨隊出征。幸好，其餘不用出戰國際賽的球員都狀態良好，並渴望得到出賽機會，今仗對他們而言是難得的試練。」黑山前鋒祖維迪亦在國際賽期間拉傷左大腿肌肉而倦勤，中場法賓奴泰華利斯則累積滿三張黃牌停賽。 兩射手缺陣無損攻力 陣容不整也好...
2017-10-13
流動享樂大行其道，音響大廠爭相開發無線產品，不過相信沒幾家可以像Sony那麼大陣仗，一口氣連推六款藍牙耳筒新作，由大型頭戴式到運動型掛頸，以至True Wireless款式一應俱全，當中1000X系列...
2017-10-13
36嘅潮媽鄭希怡（Yumiko），早排帶埋兩歲半大嘅明星囡囡梁子柔（乳名︰梁浸浸），返內地拍攝《不可思議的媽媽》真人騷，掘金之餘仲令到原本較黐工人同婆婆嘅浸浸，變得好黐身，母女感情又再昇華。日前晚上，...
2017-10-13
特首林鄭月娥首份《施政報告》提出檢討上屆政府的「限奶令」。其實，業界、學者以至消委會早有呼聲，要求盡早撤銷「限奶令」。昨天食衞局局長陳肇始進一步指出，政府一直視「限奶令」為短期的措施，將會交由一個委員會檢討，約一年後有結果，似為取消「限奶令」而鋪路。 一三年初部份嬰兒奶粉品牌缺市，引起香港媽媽徬徨，四出撲奶粉。同一時間內地奶粉亦缺貨，走私奶粉回內地活動相當猖獗，內地人南下掃貨。政府「急市民所急」，出重招規限奶粉出口，罕見地以法令主導市場，以香港嬰兒需要為先，紓緩港媽的擔憂，卻引起內地人的不滿。 「限奶令」激化中港民間矛盾，連內地官方傳媒也發文狠批。以行政手段干預，只會扭曲市...
2017-10-13
外地傳媒報道，在稍後舉行的墨爾本春季嘉年華兩場重要大賽，愛爾蘭練馬師莫威將提供座騎予莫雷拉策騎出賽。 在本月二十一日舉行的二千四百米一級賽考菲爾德盃，莫雷拉將策騎「永樂驍騎」出賽，而在十一月七日費明頓馬場舉行的三千二百米一級賽墨爾本盃，莫雷拉將策今年六月在雅士閣錦標裏大勝對手六馬位的「何必選擇」出賽。當然以上之安排，要得到馬會批准才能落實。 馬場浮世繪
2017-10-13