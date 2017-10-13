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﻿踴躍參與慈善跑 祖兒籲齊助病童

2017-10-13 列印
■祖兒已第六次應邀任馬拉松大募集隊長。
■祖兒去年出席活動時與眾跑手大合照。
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　　容祖兒熱心公益，今年已第六次應「麥當勞兒童愛心馬拉松」邀請擔任「馬拉松大募集隊長」，除呼籲全城大小跑手踴躍報名參加，將於下月25日假跑馬地馬場舉行的愛心馬拉松活動外，還希望大家屆時支持當日於活動上義賣的「麥當勞叔叔愛心紅白襪」，齊以行動為病童和他們的家庭送上支持和祝福！

　　祖兒透露，20多年機構已協助無數有需要的家庭，為病童提供一個鄰近醫院的「臨時居所」，讓他們在康復期間省卻舟車勞頓之苦，她說：「我希望透過踴躍參與『兒童愛心馬拉松』，宣揚『小朋友幫助小朋友』的訊息。」

圖：資料圖片
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