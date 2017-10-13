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﻿張達倫一索得男喜獲「勁秋雞」

2017-10-13 列印
■張達倫分享一家三口照。網上圖片
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　　張達倫憑出演無線處境劇《愛‧回家》的「嚴謹」成功入屋，去年迎娶太太陳鳳玲後，今年四月再報喜宣佈太太懷孕。

  張達倫昨在社交網公佈太太已順利誕下兒子「勁秋雞」，又分享仔仔照片以及一家三口的照片，相中他和太太難掩升任父母喜悅，齊齊笑得開懷；剛出世的「勁秋雞」更已懂得望鏡頭，似乎盡得爸爸遺傳演藝細胞呢！至於快將做媽媽的賴慰玲亦有留言送上祝福。
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