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﻿劉佩玥貼危坐天台劇照惹關注

2017-10-13 列印
■劉佩玥近期忙於拍攝《跳躍生命線》。資料圖片
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　　劉佩玥近月忙於拍攝無線劇《跳躍生命線》，昨日凌晨於社交網上載一張自己危坐天台、部份左腳腳掌伸越天台邊緣的照片，令不少網民心驚膽跳大表關注，並呼籲切勿輕率、胡亂模仿致墮樓枉送性命！

　　劉佩玥亦貼文自言是「怪人」，又說「生病時又會更加珍惜……當你覺得身邊的一切都來得理所當然，不妨病一下吧……」又hashtag「焦慮治療」。何雁詩昨出席一活動時，就代好友劉佩玥澄清，危坐天台的相片只是劇照，何更指劉「佢不知幾開心！」亦相信劉不是無病呻吟博宣傳！
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