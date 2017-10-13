﻿拍真人騷賺凸 星級B女改黐媽咪 鄭希怡帶梁浸浸開餐做萬人迷

36嘅潮媽鄭希怡（Yumiko），早排帶埋兩歲半大嘅明星囡囡梁子柔（乳名︰梁浸浸），返內地拍攝《不可思議的媽媽》真人騷，掘金之餘仲令到原本較黐工人同婆婆嘅浸浸，變得好黐身，母女感情又再昇華。日前晚上，靚媽咪帶人氣囡囡去大坑與友人開餐，穿上花裙仔好cute嘅浸浸不時要媽咪抱抱，仲唔怕生保，好乖畀人又拖又抱。Happy gathering三小時，圈外友人輪流圍住萬人迷小公主「集郵」，樹熊寶寶任影唔嬲，冧死人呀！



兩歲半嘅星級B女梁浸浸五官精緻，加上呆萌得意樣，網民超like，連媽咪嘅好友容祖兒、蔡卓妍姨姨等都係佢忠粉。近日，呢對香港人氣母女檔返內地拍真人騷《不可思議的媽媽》，有指Yumiko兩母女以一千萬人民幣北上掘金，節目上月尾首播，破億點擊次數，Yumiko同浸浸𠲖家人氣爆晒燈！



可愛娛賓



日前周六，Yumiko幫愛女打扮靚靚外出見朋友。當日晚上約7時，Yumiko一身運動look加牛仔褸和浸浸母女裝出巡。兩母女和外傭去大坑一間西餐廳與幾位圈外男女友人dinner。甫到場，束上半截辮嘅鬈髮小公主就主動與人揮手say hi，o氹到在場者開心猛笑。星B可愛娛賓，Yumiko見到囡囡賣萌都笑到腰果眼。席間，友人爭抱浸浸，又帶B女出門揀蛋糕、拖小手散散步等，小公主心情好靚唔會喊，不過一返入餐廳見番媽咪都要黐實最愛，攬實母親搵番安全感。一班人開心相聚三小時，臨走時輪流圍住小公主「集郵」，母親仲教愛女舉V，浸浸笑得好甜。最後，Yumiko丈夫Andy(梁學儲)較啱時間來接妻女，愛女見到daddy，即時化身樹熊寶寶撲向父親，小手又攬實至愛蜜蜂仔背包，眼仔碌碌的浸浸公主真係可愛到暈！



採訪 : 梁志明、李維隆