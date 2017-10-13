內地繼無人便利店後，即將出現無人餐廳，阿里巴巴董事局主席馬雲日前更邀請浙江省省長袁家軍，一同體驗旗下金融服務公司試辦的未來智能餐廳，由入座、點菜到結帳，全部可透過智能手機處理。 阿里巴巴集團前日在浙江省舉行一年一度的開發者大會，旗下金融服務公司螞蟻金服更在會場內設置一間未來智能餐廳，馬雲更邀請一同體驗袁家軍在無人餐廳用膳滋味。 未來智能餐廳模型只設有兩張餐桌，且不會真正上菜，顧客在餐廳入口處通過支付寶掃碼後，餐桌的桌面屏幕會亮起，提示顧客入座，之後屏幕會自動切換到點餐界面，袁家軍亦透過輕觸式桌面嘗試點餐。 當顧客完成用餐離座後，支付寶帳戶將會自動完成扣款。 料年內可...

2017-10-13