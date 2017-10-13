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﻿崩潰喊爆

2017-10-13 列印
■Yumiko最初好有耐性安撫浸浸。
■星媽失控扯火爆喊，奪門而去。
■浸浸對混血仔好有興趣，追住對方又攬又錫。
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        近日，真人騷《不可思議的媽媽》開播，首集Yumiko面對扭計狂喊嘅愛囡無晒計，崩潰發火兼疑似爆粗。到第二集浸浸warm up，變身「進擊小公主」撲攬混血小男孩，真性情笑死媽咪。最新一集，小公主病咗無法外出拍嘢，Yumiko要留在屋內獨自湊女。阿女狂扭計，母親連講多次「stop」都哄唔掂公主，最終母親失控扯火：「你再哭啊，我不理你！」更開門走人。
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