  • 2017年10月14日 星期六
  • 24º
  • 67%
熱門： 施政報告性交轉運弒母墮樓貓店長曹星如

日報新聞 > 娛樂

﻿「勁秋雞」搶閘出世 張達倫 陪老婆產前Shopping

2017-10-14 列印
■當日張達倫太太個肚籮咁大，隨時生得。
■人夫又睇吓厚褸。
■新手爸抱住B仔，一臉滿足。
Previous Next

        恭喜恭喜！憑《愛•回家》嚴謹一角成功彈起嘅張達倫前日榮升做daddy嘞！其B仔「勁秋雞」早咗三日出世，新手爸有陪太太入產房剪臍帶，張太順產誕下七磅幾重嘅baby，英文名叫Zachary。張達倫急不及待在社交網分享仔仔照片以及一家三口的照片，寫下「勁秋雞出世了」。相中佢同太太都好開心，「勁秋雞」剛出世已懂得望鏡頭，似乎已盡得爸爸遺傳演藝細胞。

        日前下午，張達倫陪巨肚妻作產前最後血拼，當日兩夫婦現身中環ifc，張太穿上白色裙，個肚籮咁大，隨時生得咁款！兩夫婦入zara睇衫，話晒坐月期間都轉涼，人夫先陪愛妻睇秋冬季新裝，揭完一輪無乜心水，就揀啲鬆身裙。

  見張太睇中一條$299嘅灰色闊身吊帶長裙，加埋老公睇中啲衫，人夫就快手排隊畀錢，然後陪大肚妻去取車，回家休息。

採訪 : 張詠森

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd