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﻿拍拖大半年認已見家長蘇麗珊甜叫男友「畢彼特」

2017-10-14 列印
■袁澧林（左）亦有出席活動。
■蘇麗珊稱男友是圈外人，不想高調談感情事。
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　　蘇麗珊、袁澧林等昨晚出席一時裝品牌活動，蘇麗珊日前被拍到與男友拍拖行街時被對方摸肚，她解釋當日吃了很多麵包所以肚脹，又承認相中人是男友，已拍拖大半年。不過被追問男友名字、職業時，蘇麗珊均拒絕透露，只肯講男友叫她「BB」，她叫男友「啤啤」，又指因男友是圈外人不想太高調，以免他返工被罵，出街不會避忌但盡量避免咀嘴。

　　蘇麗珊承認去過男友家食飯，亦已見家長，她續透露男友喜歡畢彼特，笑言下載很多對方的照片在她的手機內，當男友來電就會彈照片出來，所以暱稱他做「畢彼特」。
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