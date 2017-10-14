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﻿結婚兩年一索得男 37歲杏兒順產誕8磅Brendan

2017-10-14 列印
■37歲的杏兒一索得男，為Philip誕下小Brendan。
■杏兒與老公一雙手包着 BB 的小手，非常幸福！
■Philip抱着兒子Brendan，一臉柔情！
■杏兒早前曾上載陀B時的三點式照。
■杏兒（左三）早前與「胡說八道」好姊妹到澳洲拍節目。
■杏兒和Philip上月底舉行Baby Shower派對。
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　　37歲的胡杏兒兩年前與李乘德（Philip）拉埋天窗，一直恨生小孩的她今年報喜宣佈懷孕4個月，日前終於「卸貨」順產誕下8磅男B（Brendan），一索得男的杏兒與老公昨日傍晚於社交網報喜，並開心表示：「We are complete﹗」

        胡杏兒今年母親節宣佈，與結婚兩年的老公李乘德（Philip）「造人」成功，當時傳已懷孕4個月。佗B後杏兒繼續密密開工賺奶粉錢，七月底時更聯同「胡說八道」好姊妹齊飛赴澳洲拍攝旅遊節目，當時胡定欣、胡蓓蔚、姚子羚、黃智雯及李施嬅更扮大肚婆，與杏兒齊感受懷孕的日子；而杏兒至月前才正式停工待產。

「我們仨」幸福滿瀉

　　杏兒昨日傍晚，於社交網貼圖宣佈一索得男喜訊，只見兩夫婦做出心形手勢，包着Brendan一雙小手，畫面溫馨洋溢，榮升媽媽的杏兒亦簡單寫上：「We are complete！」杏兒亦於另一社交網表示：「我們仨！」

　　至於老公Philip亦在網上貼出抱着兒子的照片，雖然小Brendan的樣貌未有曝光，但見他頭髮濃密，而Philip更溫柔地看着兒子，父愛十足！Philip撰文透露，杏兒於幾日前自然分娩誕下囝囝，小Brendan約重8磅，健康之餘更擁有良好的肺功能。他續說杏兒要按傳統坐月，加上要餵哺母乳，故未必可以接到大家電話，希望朋友們讓她好好休息。

要閉關餵人奶

　　杏兒也透過所屬的經理人公司回應：「我哋已經返咗屋企，因為都有啲攰，開始餵人奶，要閉關啦。多謝各位祝福，我哋母子平安，好開心順產成功，感恩！」另外，好姊妹姚子羚表示抱恙在身，故暫未探望B仔，她說：「我見過相，BB又得意又靚仔，很想快點見到他。我覺得杏兒很叻很犀利，原來做媽媽真的很偉大。」另一好姊妹黃智雯則因工作未能抽空探B仔，她說：「知道杏兒很累，等她返家後好好休息，養好身體，之後再去探望她，很替她和Philip開心呢！」

本報記者　圖：網上圖片、資料圖片
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