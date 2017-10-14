﻿拖輪胎沙灘落力狂奔 之之首試帆船比賽呻難

「大美人」關之琳（之之）日前剛忙完自家時裝品牌，於上海時裝周舉行的花生騷後，已開始外遊休息。雖然之之目前正休息中，不過仍不忘在個人社交網宣傳有份參與的內地真人騷《我們來了2》，並留言：「只要敢挑戰，其實很多事情都能做到！#我們來了#面朝大海，揚帆起航！」



據內地傳媒報道，之之早前隨《我2》節目組抵福建東山島的國家帆船訓練基地，與宋茜、唐藝昕等齊在海邊參加刺激的「帆船比賽」。眾人於比賽前，齊跟隨教練接受兩小時的划帆船及肌肉訓練，包括在腰間繫繩拖着輪胎在沙灘奔馳，過程十分辛苦！之之事後笑言這是第一次體驗帆船運動，「非常難，看那些運動員曬得皮膚黝黑，就知道他們長期訓練一定很辛苦。那天跟着教練去學了一兩個小時，也是蠻好的一個體驗。」圖：網上圖片