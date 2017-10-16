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﻿Harvey被踢出奧斯卡委員會

2017-10-16 列印
■Harvey淫行被揭後，終被取消奧斯卡會員資格。資料圖片
■Lysette指控曾遭Harvey性侵。網上圖片
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　　荷里活影壇大亨Harvey Weinstein性侵風波愈演愈烈，Harvey繼被其電影公司炒魷後，奧斯卡主辦方美國電影藝術及科學學院前日舉行會議，經理事會成員包括名導史提芬史匹堡、金像影帝湯漢斯等投票，最終以超過三分二票數，宣佈取消Harvey的會員資格。

　　另外，據英國報章《Sunday Times》報道，現年54歲的女星Lysette Anthony於80年代時曾被Harvey性侵。Lysette於訪問中表示，事發時被Harvey強行將她推進屋中，不斷強吻她，她嘗試將他推開，但指他體形太龐大難以抵抗，最後被他得逞施暴。
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