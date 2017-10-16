﻿耗資7,000萬打造電影夢 楊政龍超豪戲院收平民價

107年前，這裏是香港第一間戲院，名叫比照。2017年10月，中環娛樂行重現英皇集團的第一間戲院。耗資7,000萬港元，歷時一年裝修打造，到底這是一場怎樣的電影夢？且聽楊政龍娓娓道來。



曾經在中環上班的英皇企業行政主任楊政龍（Alex）對這個地方有特殊情意結，所以英皇娛樂要成立第一間英皇戲院，Alex和團隊決定以中環娛樂行作為地標。



「中環這個地方很特別，很有歷史背景和特色，亦是商業中心區。以前下班想去看電影，不是去ifc就要落金鐘，不近又不遠，但現在揀了娛樂行這個位置，由網上購票到戲院提供食物水準及讓觀眾享受這個體貼服務，是一個很正的體驗。」



智能化購票服務



對於這個投資7,000萬港元耗時一年的計畫，Alex坦言：「我希望做到全港都拍手掌，甚至全世界都稱許。我們提供的是一項尊貴服務，香港不乏肯消費的人，問題是市場是否提供到他們要求的水準。由戲院的內部設計，售票流程到飲食方面，都是一流水平。現在觀眾可以網上透過Apple Pay、Android Pay購票，稍後是支付寶、微信，方便觀眾打個指模就成功交易。好像你買八張戲飛，我們會給你一個QR Code，你可以分享給另外七位朋友，多少人入了場我們藉QR Code有記錄，那就不怕其中一些人遲到，大家亦不用等來等去，或者早到的又可以分享給遲來的朋友。我們務求做到智能化，目的是減輕人手，節省流程所需的時間，令整件事更順暢方便。」



稍後進軍屯門



Alex亦留意到這年頭很多時要收取手續費，所以但凡加入成為英皇戲院的會員，購票就可以省免手續費，小數怕長計，多購幾次已經可以看一場戲了。



「這亦是鼓勵市場使用我們的服務，既然我們已省減人手，何必藉手續費而賺取更多呢。這是個大數據年代，觀眾只要登入面書、WeChat，你就可以知道平時有甚麼優惠。集團本身有餐飲、娛樂、酒店和珠寶等不同範疇，可以互相宣傳配合。戲院是無機房設計，比較減省位置，亦較先進，座椅可以推前挨後，可以叉電，在VIP廳看戲送叉電線，不怕電話沒電嘛！至於戲院不同之處，其他戲院可能有十個院，一個house有百幾個位，一個戲院有十個house，才有一個VIP廳，但因為是中環我們定位較為獨特，每一個house都是VIP house，始終中環的觀眾消費能力較高，期待得到賓至如歸服務，不過到今天為止我經常被罵，原因就是定價太平，才$115一張票，做到口碑之後慢慢再加吧！」戲院將於今啟業，Alex和團隊已經準備第二間戲院，選址屯門新都廣場。