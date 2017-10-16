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﻿謝賢三度忘熄火險燒屋

2017-10-16 列印
■四哥自爆試過三次煮餸時忘記熄火，差點燒屋。
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　　謝賢（四哥）最近參演內地真人騷《寶貝的新朋友》，81歲的他於節目中大談獨居老人的生活，自言閒賦在家時會翻看兒子霆鋒的童年相。四哥又自爆煮飯時忘記熄火，幾乎火燒屋，慘被霆鋒罵得狗血淋頭。在節目宣傳片中看到四哥穿起圍裙在廚房煎扒，其間他自爆曾試過三次忘記熄火，因為突然有人找他，自己未熄火便離開寓所幾小時，搞到全屋都是煙，之後便寫「熄火」字條貼在大門上，提醒自己。
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