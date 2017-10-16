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﻿何超瓊冒風雨送別麥家興

2017-10-16 列印
■何超瓊到靈堂送表哥麥家興最後一程。
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　　何鴻燊胞妹何婉琪（十姑娘）的兒子麥家興上月29日離世，終年61歲，昨日設靈，今日舉殯。雖然昨日颱風「卡努」襲港並懸掛了8號風球，但何鴻燊的兒女們都有到靈堂致哀。何猷啟4時半獨自到場，逗留半小時便離去，他表示因母親陳婉珍要照顧父親而代母前來。何超瓊和妹妹何超蕸於5時許現身，表示為了送別表哥，打風也要來。
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