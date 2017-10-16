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﻿52歲劉美君 空降舞台氣勢十足

2017-10-16 列印
■劉美君被綁於十字架上登場。
■劉美君完騷後，向觀眾謝幕。
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　　劉美君一連兩晚的《千色》演唱會前晚假紅館開騷，個唱以音樂劇形式進行。演唱會甫開始，52歲的劉美君以一身黑色吊帶戰衣，被綁於十字架上，由15呎高處空降舞台出場，唱出歌曲《我估不到》和《浮花》等。

　　當場景換至2071年時，坐在盒子舞台的劉美君被吊至半空，其後盒子慢慢作360度旋轉，她亦「倒豎蔥」地唱歌，贏得觀眾拍掌叫好！劉美君完騷後受訪時，一度感觸哽咽指演出過程辛苦，但直言演出過癮，「今次真係鍾意到不得了，50歲都可以挑戰自己體能，好好玩！」不過劉美君昨晚的個唱卻因颱風「卡奴」襲港被迫取消，其所屬的環球唱片表示門票的安排有待稍後再作公佈；而劉美君亦於社交網通知fans有關消息。
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