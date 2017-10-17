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﻿Baby抱仔Shopping 「小海綿」側臉曝光

2017-10-17 列印
■Baby和曉明夫妻恩愛，令很多fans大為羨慕。資料圖片
■Baby被攝得戴上口罩及抱住愛子現身。 網上圖片
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　　Angelababy和黃曉明的愛子「小海綿」今年初出生後，Baby曾貼出抱著愛子的相片分享湊仔樂，「小海綿」的濃密頭髮一度成為網民話題。日前有網民就巧遇Baby母子，約9個月大的「小海綿」側面亦告曝光！

　　Baby母子當日在上海一購物中心現身，同行還有其家人，大部份是穿上黑色衣服，Baby戴上帽子和口罩，並束起馬尾，表現得甚低調，同行家人推着嬰兒車，Baby則親自抱住兒子，母愛滿瀉，「小海綿」仍是濃密黑髮，臉頰圓嘟嘟十分可愛。有指曉明當時似是亦有同行，但未有被拍下照片。
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