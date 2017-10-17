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﻿遭網民留言爆粗辱罵 吳若希原諒林穎彤誤按讚

2017-10-17 列印
■吳若希將在《仁愛堂》獻唱。
■蔚雨芯亦有出席記者會。
■林穎彤被揭在罵吳若希的帖文按讚。資料圖片
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　　日前與澳門闊少何兆鴻（Alex）完婚的吳若希（Jinny），昨與蔚雨芯等藝人出席無線節目《善心滿載仁愛堂》記者會。

　　Jinny日前在社交網站分享相片，有網友留言爆粗回應，林穎彤卻誤按讚好有關留言，林穎彤事後急急向Jinny道歉。Jinny昨日笑言，自己亦常按錯掣，林穎彤慘被嚇親「陰功豬」，手誤毋須計較及小事化大。Jinny直言，自己做這行被別人抨擊沒所謂，底線就是不要影響家人，並認為尊重是美德。

　　另外，蔚雨芯透露，大會原想她做一字馬玩遊戲，但她太耐沒有拉筋，最後改為獻唱國語歌。
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