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﻿SMAP離巢三子拍新戲

2017-10-17 列印
■木村有傳將演出明年初的「月9」劇。資料圖片
■左起：草彅剛、稻垣吾郎和香取慎吾下月亮相電視節目。網上圖片
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　　日本殿堂組合SMAP解散後，成員香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛上月22日開設共同的粉絲官方網「新的地圖」，他們昨日凌晨三時透過官網宣佈將與網站「NAKAMA」會員一起製作電影《臭小子與美麗世界》，三子同時公開新照片和宣傳影片。

　　公開的影片中，三子皆穿上印有代表「新的地圖」方向標記的外套，一開始只有三人的背影，至尾聲才有他們回眸的樣子，而《臭小子》則將於明年春天公映。至於新公開的照片上，就寫有三子將於下月2日在Abema TV上演出的訊息。另外，舊隊友木村拓哉盛傳將出演明年1月的「月9」檔劇集，他日前已落實與長澤正美演出改編自東野圭吾小說《假面飯店》的同名電影。
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