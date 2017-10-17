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﻿TWICE晒萌照賀出道2周年

2017-10-17 列印
■TWICE公開新的團體照。網上圖片
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　　韓國女團TWICE將於周五（20日）迎來出道兩周年，昨日透過官方網站上傳眾成員的大合照，並留言感謝粉絲兩年來的支持，相中大部份成員均戴上蝴蝶結、兔仔耳等頭飾賣萌，又說：「祝賀ONCE ♡ TWCIE兩周年！我們今後也要一起幸福的共創歡樂時光喔，非常感謝大家……」

　　大批粉絲看到偶像於官網上傳團體照，紛留言祝賀：「兩周年恭喜！未來也請繼續走到5周年和10周年啊！」至於台籍成員子瑜向來人氣十足，有很多粉絲專程留言：「子瑜我們愛你！」以示支持。
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