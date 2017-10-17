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﻿網傳搭上百億富商 彭于晏嚴斥：純屬揑造

2017-10-17 列印
■操得一身鋼條身形的彭于晏，擁有很多男女粉絲。資料圖片
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　　35歲的台灣爆肌男神彭于晏，昨凌晨被爆與內地一名投資公司老闆「有染」。全因為「圈少爺」等八卦爆料帳號晒出多張爆料對話，瘋傳彭于晏跟知名基金投資公司創辦人有親密關係，還指彭于晏「被睡了」，引發不少網友熱烈討論。消息引爆不到1小時，彭于晏工作室火速在微博澄清說，「純屬揑造，謠言止於智者，已經交給律師處理。」
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