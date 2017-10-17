﻿抱女嫁安志杰 Jessica C. 夏威夷浪漫完婚

現年40歲的安志杰與29歲的Jessica C.（JC）年多前誕下女兒Tessa，於美國時間前日（周日）終在夏威夷舉行婚禮，在近百名親友見證下正式結為夫妻；Tessa於婚禮上扭抱，JC只好全程抱着囡囡完成婚禮儀式，場面有趣又溫馨，一對新人更揚言要努力追多個呢！



安志杰與名模Jessica C.（JC）去年誕下女兒Tessa，前日終在夏威夷Turtle Bay Resort舉行婚禮，在近百名親友見證下註冊結為夫妻；一對新人的女兒Tessa與好友Ana R.的女兒Maya任花女，伍允龍和吳建豪則任兄弟團祝賀好友成家立室。



當證婚人宣讀誓詞時，安志杰早已感動得流下男兒淚，及至問兩人是否願意一生跟隨對方時，他們均淚流滿面說「I Do！」隨即交換戒指，及承諾會一生一世照顧對方，場面感人！現場賓客起哄下，安志杰更捧着老婆的臉珠深情咀嘴；不過婚禮進行期間發生一段小插曲，因Tessa愛黐實媽媽，一見到媽咪即要扭抱，JC只好全程抱着女兒進行婚禮，甚至連交換戒指也要抱着她進行，場面既搞笑又不失溫馨！



JC於婚禮尾聲時，直言Tessa的參與令婚禮別具意義，「這是很特別的一天，非常特別和開心，很開心可以成為安志杰的妻子。」安志杰聞言，再次感動得又喊又笑。晚上，眾人轉到露天草地舉行派對。JC透露會在夏威夷多玩幾天，但礙於工作安排故仍未決定何時及何地度蜜月。問到婚禮會否努力造人？她笑言：「我和老公都喜歡小朋友，希望Tessa有弟弟或妹妹陪她玩，一切順其自然吧。」











本報記者