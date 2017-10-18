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﻿西班牙小島行婚禮 「磁力王」米高娶「新羅拉」

2017-10-18 列印
■米高與艾莉西亞被指已在西班牙小島舉行婚禮。
■二人於14年合演電影《愛在海的邊緣》撻着。
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　　40歲「磁力王」米高法斯賓達與29歲「新羅拉」艾莉西亞菲瑾德於2014年合作電影《愛在海的邊緣》時撻着，拍拖近三年，終於正式拉埋天窗。據新聞頻道《E！》報道，米高與艾莉西亞上周六於西班牙伊比薩島（Ibiza）低調結婚，在近150名親友見證下行禮。

　　由於二人希望可以低調完婚，所以出席的賓客都禁止在婚禮上用手機及拍照。據知上星期五一對新人已在沙灘上舉行婚前派對，艾莉西亞被目睹穿上一條白色裙，不停與朋友拍照，十分開心；之後米高與艾莉西亞互相親吻，而翌日就舉行了婚禮，正式成為夫婦。　

圖：資料圖片
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