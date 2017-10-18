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﻿雷神孖變形俠醫 雪梨鬥Chok谷戲

2017-10-18 列印
■麥克（右）與基斯在澳洲宣傳新戲時，扮鬼扮馬。
■左起：Taika、基斯及麥克大擺chok爆甫士。
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　　超級英雄電影《雷神奇俠3：諸神黃昏》即將上映，扮演「雷神」的基斯咸斯禾夫，前日孖住扮演「變形俠醫」的麥克韋化奴及導演Taika Waititi於澳洲雪梨出席首映。三人在拍攝宣傳照時，基斯與麥克大擺chok爆甫士，連導演Taika亦與他們鬥chok，基斯將照片上載到Instagram時，更笑稱3人似足樂隊成員拍攝唱片封面照。

　　麥克早前大擺烏龍，誤爆Marvel秘密影超級英雄大合照後，又忘記關掉IG直播，將秘密公諸於世，基斯於雪梨首映時全程跟到麥克實一實，可能怕他再擺烏龍。　圖：網上圖片
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