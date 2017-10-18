﻿拍鬼片驚足三個月 林家棟靠開光佛珠求安心

林家棟笑言今次與戲中的古天樂和張智霖都合作過，蔡卓妍（阿Sa）反而是第一次合作，但只得一個鏡頭，因為他好多時都係自己同自己做戲，最「甘」一場是因為欠人錢、屋企門口被淋紅油，他返家時因企唔穩跣了幾次，他坦言：「嗰幾下都幾痛，因為冇墊Pad，真係撻落地，都撞瘀咗。」最深刻是在火葬場開棺偷陪葬品一幕，「嗰日我哋喺鑽石山火葬場其中一間房拍，但同一時間真係有人喺隔籬做緊儀式，聽到啲『鈴鈴查查』聲，真係唔係好自在！」
去馬拉旅行輕鬆吓
拍攝三個月，他慶幸自己冇遇過怪事，皆因他每逢拍鬼片，必會在家中牀頭放串開光佛珠，「有時返到屋企望吓又摸吓串佛珠，同佢講話靠得住喎。」他稱有時心裏的恐懼是因為時常想到戲中的橋段，所以他一拍完即時去馬來西亞玩幾日放鬆心情，返嚟又準備另一部戲。最近他在新戲《智齒》中做一個沉鬱的警察，他表示近年拍戲都係演內心戲多，其實他還有兩類片種是較少接觸，他講笑說：「o依家係愛情片未有我份，喜劇未輪到我。」最開心是當了影帝的他，片酬有所提升，明年他更準備開部動作片，大家拭目以待。
撰文：李佩儀
攝影：李維隆 化妝：Esther Huang@J.A.C.K. Factory
髮型：Alex Chan@projetz4/J.A.C.K. Factory 服裝：A.P.C.