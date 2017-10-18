﻿拍鬼片驚足三個月 林家棟靠開光佛珠求安心

有份演出電影《陰陽路》系列之《常在你左右》的林家棟，今次在片中飾演仵工，由於爛賭常偷遺體的陪葬品填數而撞鬼。他稱拍此片3個月，每次開工都係半夜，拍日頭戲唔係撞車，就係出入墳場，唔驚就假，拍得最唔自在是在火葬場。幸好拍攝期間冇遇過怪事，因為他拍親鬼片，在家牀頭都會放串開光佛珠求安心。其實他近年拍戲不外乎與毒和警匪有關，今年連打片和鬼片都拍埋，他笑言等緊拍愛情片和喜劇中和吓。



林家棟笑言今次與戲中的古天樂和張智霖都合作過，蔡卓妍（阿Sa）反而是第一次合作，但只得一個鏡頭，因為他好多時都係自己同自己做戲，最「甘」一場是因為欠人錢、屋企門口被淋紅油，他返家時因企唔穩跣了幾次，他坦言：「嗰幾下都幾痛，因為冇墊Pad，真係撻落地，都撞瘀咗。」最深刻是在火葬場開棺偷陪葬品一幕，「嗰日我哋喺鑽石山火葬場其中一間房拍，但同一時間真係有人喺隔籬做緊儀式，聽到啲『鈴鈴查查』聲，真係唔係好自在！」



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拍攝三個月，他慶幸自己冇遇過怪事，皆因他每逢拍鬼片，必會在家中牀頭放串開光佛珠，「有時返到屋企望吓又摸吓串佛珠，同佢講話靠得住喎。」他稱有時心裏的恐懼是因為時常想到戲中的橋段，所以他一拍完即時去馬來西亞玩幾日放鬆心情，返嚟又準備另一部戲。最近他在新戲《智齒》中做一個沉鬱的警察，他表示近年拍戲都係演內心戲多，其實他還有兩類片種是較少接觸，他講笑說：「o依家係愛情片未有我份，喜劇未輪到我。」最開心是當了影帝的他，片酬有所提升，明年他更準備開部動作片，大家拭目以待。



撰文：李佩儀



攝影：李維隆 化妝：Esther Huang@J.A.C.K. Factory



髮型：Alex Chan@projetz4/J.A.C.K. Factory 服裝：A.P.C.



