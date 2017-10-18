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﻿唔會同老婆爭電視睇 劉青雲退休先睇番自己嘅戲

2017-10-18 列印
■青雲好熱愛睇戲，經典嘅《教父》及《的士司機》等更不斷重看到識背。
■青雲提到時下好多人都愛用手機睇戲，但佢就唔會，因屏幕太細。
■同小朋友一齊出席活動嘅青雲表現好開心。
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        劉青雲昨日以宣傳大使身份到銅鑼灣出席nowTV 2017年第四季度全新節目巡禮，活動上播出由其拍攝的點播服務宣傳片，青雲鬼馬演繹「又點播」，一句「攞影帝又點喎……」搞笑又洗腦，他笑言：「我都係跟劇本咋，邊敢自己講呀？」

被司儀問到遇上壓力大的角色時點樣減壓？青雲繼續笑笑口話會搵人鬧，但好少用呢招。

  青雲說：「通常都係睇戲，趕唔切戲院映期就會之後買碟睇，試過最高紀錄一日睇三套。咩類型嘅片種都會睇，但只會以普通觀眾心態欣賞，唔會用演員嘅角度去分析演技，總之好舒服咁享受。」

　　問到會唔會同老婆郭靄明爭電視睇？青雲話唔會，因為大家口味差不多。

　　另青雲表示唔會睇自己演出嘅電影，笑言留待退休後喺老人院先慢慢睇，以免到時無「細藝」，老咗睇先可以更客觀咁評論自己演技。
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