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﻿緣份未到唔諗愛情方力申自爆好大食

2017-10-18 列印
■記者笑指小方不如養人仔、生個孫送畀方媽媽，小方沒好氣稱要看緣份。
■小方指，香港無論平價或貴價食物都好好味。
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　　方力申昨以推廣大使身份出席食品嘉年華活動，曾是游泳運動員嘅佢食量可達4千卡路里，小方坦言自己相當大食，至今食量依然厲害，能吃得下整隻雞，唔係加入娛樂圈要Keep Fit嘅話，相信已經變成大肥佬。

　　問到有無賀前女友鄧麗欣生日，小方透露分手後仍年年有傳短訊，過年過節亦會傳祝福短訊畀鄧媽媽。對於再傳二人復合，他聞言即說雙方都先後澄清過，總之暫無復合。問到是否因二人太忙？他直言：「可能係啩？但都不是理由，是緣份未到。」然後透露年近13歲的愛猫因病離世，小方指父母好傷心，暫時不想再養猫，故有意領養狗仔回家轉移母親的傷痛。
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