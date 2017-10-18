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﻿毛舜筠長女 誓當教師拒入娛圈

2017-10-18 列印
■毛舜筠被陳志雲孭起，開懷大笑！
■毛舜筠指愛女無意做藝人。資料圖片
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　　毛舜筠、陳志雲、陳美齡等，昨日均有出席維特健靈慈善單車馬拉松2018發佈會，毛姐被老友陳志雲孭起轉圈，更讚她比以前更瘦和更漂亮，令她笑不攏嘴！

　　談到長女區令山大學畢業並被封為「最靚星二代」，毛姐指女兒希望保持低調，理想是做教師，故不會入娛圈做藝人。毛姐指女兒現於外國繼續進修教育課程，早前實習教學工作，但暫無意回港執教鞭，毛姐笑道：「睇睇響外國搵唔搵到食先啦！」
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