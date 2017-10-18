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﻿C AllStar備戰開騷「舞」享艷福

2017-10-18 列印
■On仔艷福不淺！
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　　C AllStar前晚齊綵排將在紅館舉行的演唱會，其間眾成員更與女舞蹈員勁跳辣舞，奉旨大享艷福！

　　成員On仔稱，忙於分派演唱會門票給親友，他們亦比上次紅館騷更有默契。釗峰則透露，他的澳洲及台灣的親友特別來港捧場，問到好友張栢芝會否前來睇騷？釗峰說曾跟栢芝說過開騷，但不知她屆時會否到場欣賞。
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