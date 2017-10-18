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﻿麥雅緻誕子湊「好」字　張頴康冧妻：我愛你

2017-10-18 列印
■張頴康與麥雅緻的幼子已出世。網上圖片
■張頴康與麥雅緻已育有一女，如今組成一個「好」字。資料圖片
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　　張頴康的太太麥雅緻懷第二胎後，他早前在社交網貼出老婆的大肚照及生活點滴，愛妻號的他更留言感謝太太對家庭的付出。

　　預產期原定是本月底的麥雅緻，BB昨日已經提早出世，張頴康在網上分享他與太太和BB的合照，並留言：「小花生出咗世喇！辛苦晒老婆喇！老婆，我愛你！」

　　張頴康夫妻一直沒公開BB性別，昨日揭曉是B仔，如今一仔一女湊成「好」字。B仔面珠肥嘟嘟十分可愛，出世體重約7磅多，張頴康與太太見到BB出世時也忍不住流淚，十分感動。
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