﻿旗下品牌新系列亮相上海時裝周 嘉玲獲偉仔捧場 盛讚：好精力

劉嘉玲繼飲食王國後，近年除專注拍攝電影，還推出自家時裝品牌ANIRAC，她前晚以品牌創意總監身份率團隊亮相上海時裝周，發佈18年春夏時裝系列，嘉玲的老公梁朝偉繼今年4月的「2017秋冬上海時裝周」後，前晚再度現身支持，更表示真心佩服老婆如此有精力呢！



2018春夏上海時裝周今日閉幕，近年積極拓展事業版圖的劉嘉玲，前晚再以旗下ANIRAC品牌創意總監身份領導團隊，現身上海新天地太平湖公園，為該品牌舉行18年春夏系列時裝騷。嘉玲除獲好友楊小娟、內地影星袁弘、徐嬌及名模奚夢瑤支持外，老公梁朝偉更是繼上季秋冬系列時裝騷，再度親臨上海為太太打氣，他還坐在前排睇欣賞嘉玲的作品，以行動盡顯對嘉玲的愛錫與支持。



親自打點力求完美



嘉玲這次推出的時裝系列，以「打破傳統，尋找自我」為主題，事事親力親為的她數天前更抵上海作準備，至前日開騷前又積極參與綵排，務求時裝騷順利進行；她在開騷期間一直在後台親自打點，於模特兒出場前更親自為其整理造型，嘉玲更邀得國際名模汪曲攸以一襲不規則剪裁的黑色晚禮服壓軸登場，嘉玲完騷後亦以一襲黑色連身褲亮相天橋，又率領眾模特兒謝幕。



嘉玲完騷後興奮表示：「我看完整場騷，不禁感動得起雞皮疙瘩，今次的時裝騷空前成功，所有工作人員的努力都是值得的！」而袁弘、徐嬌和奚夢瑤亦送上鮮花祝賀時裝騷順利舉行。嘉玲受訪時表示：「選擇做服裝，是為了分享。」又憶述其品牌ANIRAC是於機緣巧合下誕生，因一切源自她認識一位在倫敦修讀設計的影迷，為她打造了ANIRAC，繼而獲得愈來愈多的關注和支持。



「做服裝只為分享」



嘉玲休息一晚後，昨早近11時在其社交網分享前晚時裝騷的花絮照，以及與偉仔的合照，並寫了老公對她的鼓勵說話：「Tony：『真心佩服妳，咁鬼好精力。』」相信嘉玲聽到老公的讚賞，必定甜入心！



本報記者