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﻿舉家獲邀到廣島 Celine任麵包大賽評判

2017-10-18 列印
■Celine在廣島出席宣傳活動。
■左起：Celine和妹妹Dion穿上防菌衣參觀麵包工場。
■Celine任麵包大賽評判。
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　　9歲的譚芷昀（Celine）日前應一麵包店邀請，舉家赴日本廣島縣出席宣傳活動。活動當日，Celine冒雨在台上獻唱兩首歌曲，隨後又為該麵包店舉行的小朋友手製麵包大賽擔任評判。萬聖節將至，參賽的小朋友非常有心思地炮製南瓜圖案的麵包應節，難怪Celine也大讚參賽者的麵包造型有趣及有創意！

　　Celine之後和妹妹Dion參觀麵包工場，她們亦做足衞生措施，穿上全套防菌衣才進內；其間還入鄉隨俗，學習日本傳統禮儀。Celine事後坦言，能夠見證整個麵包製作過程感到非常開心，工場內洋溢麵包香味，令她食指大動，忍不住即場試食麵包，還用日文大叫「好味」呢！
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