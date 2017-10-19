﻿許廷鏗懶理「星探」搭訕

許廷鏗和王灝兒（JW）昨日出席「港鐵禮讓運動」，與市民大玩遊戲。二人表示不時都有搭港鐵，更分享了一些搭港鐵的經歷。許廷鏗憶述讀書時經常在車廂內溫書，入行後就常被粉絲認出後偷拍，但他寧願開心合照更自然。問到有否被女仔撩過？他坦言：「冇，但曾經遇到一位叔叔自稱係星探，佢話我有潛質做藝人，但心諗搭兩個站又知我有潛質？所以冇理會。」而JW稱小時曾在車廂內被一名混血男仔問姓名和電話號碼，但不敢告之。



提到JW因明年1月的個唱優先門票訂購爆滿而激動爆喊，她坦言首踏紅館真的很緊張，所以當公司告之喜訊真係忍不住。在旁的許廷鏗續稱與JW自中學參加歌唱比賽相識至今，一定會買飛捧場，JW亦回敬指：「我都會買佢月底推出嘅新碟支持下。」