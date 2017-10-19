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﻿張建聲切指贖罪狂性大發

2017-10-19 列印
■張建聲被切手指一幕，認真重口味！
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　　張建聲 (Justin) 參演的港式黑幫題材網劇《反黑》，掀起網民追看熱潮，截至昨午12時，有關方面透露，該劇的全國總點擊次數已接近12億！

　　張建聲在劇中飾演的「招積」，被警方臥底陳小春搞到雞毛鴨血，又遭幕後操控的大老虎電殛洗腦，被電到變成呆滯傻仔的他，為向社團補償過錯，竟要慘被切斷尾指贖罪！張建聲竟笑着將斷指放在枱上，讓演社團元老的陳惠敏等欣賞，畫面令人心寒！張建聲更因想起種種往事突然狂性大發，上演更重口味的戲碼！
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