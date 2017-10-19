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﻿被爆與巨胸辣妹遊日 阿嬌男友火速否認「劈腿」

2017-10-19 列印
■賴弘國（中）上月與巨胸辣妹（右二）等一起遊日本。網上圖片
■阿嬌自宣佈拍拖後，男友卻經常被指與其他女生交往。資料圖片
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　　鍾欣潼（阿嬌）剛承認和台灣醫生賴弘國拍拖不久，男友即被翻出情史，除了有個空姐前妻外，又被揭與爆乳女生Wendy火辣合照，女方更以老公稱呼賴弘國，他們之後分別澄清只是普通學長學妹關係，女方亦自稱已有男朋友。

　　昨日再有人爆料指，賴弘國於9月初和幾位朋友到日本旅行，其中一位戴墨鏡的巨胸辣妹已非首次和賴弘國外遊。由於阿嬌曾表示和賴弘國認識了3個月，故賴弘國被指有「劈腿」之嫌。新聞出街後，賴弘國即透過診所回應，表示跟阿嬌從認識到交往，都沒有跟其他女生交往或有曖昧關係。
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