﻿黃瑋琦試黃金戰衣 雷莊𠒇送禮打氣

港姐季軍黃瑋琦（Emily）將代表香港到三亞參加《2017世界小姐競選》，昨日她在電視城試黃金魚尾戰衣，雷莊𠒇、何依婷及張寶欣分別送上面膜、電話補光燈及暖水壺為她打氣。



Emily表示目前心情不緊張，正積極備戰做運動及增肥，問她有沒有壓力？她說沒有，覺得參選港姐是一個很好的學習平台，加上今次用英語比賽舒服很多，能代表香港參選是她的榮幸，無論贏輸也是好好經驗，她會抱平常心。至於天才表演，Emily透露會表演耍刀，她考慮到很多佳麗會表演唱歌跳舞，而功夫是中國傳統文化，雖然她沒有功夫底，但會努力練習。